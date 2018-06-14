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Минстрой РФ разрешил московской компании завершить долгострой "Терлецкий парк"

Экономика и бизнес
14 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Достройкой объекта займется "Мосотделстрой № 1"

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московская компания "Мосотделстрой № 1" завершит долгострой ЖК "Терлецкий парк" в Москве. Соответствующее решение приняла профильная комиссия Минстроя, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план завершения столичных долгостроев. В "особую" группу вошли три самых сложных долгостроя - ЖК "Царицыно", "Академ-Палас" и "Терлецкий парк". Власти Москвы приняли решение воспользоваться недавними поправками в законодательство о долевом строительстве и банкротстве. По словам мэра, была достигнута договоренность с Минстроем России о том, что в рамках процедуры банкротства недобросовестных инвесторов эти жилые комплексы будут переданы городской организации, которая станет новым застройщиком. Фактически город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке.

"Минстрой России принял положительное решение о возможности для АО "Мосотделстрой № 1" стать приобретателем ЖК "Терлецкий парк" и исполнить обязательства предыдущего застройщика перед участниками долевого строительства. Учредителем нового застройщика является Москва. Город выступит гарантом и возьмет на себя ответственность по достройке проблемного объекта", - сказал глава Минстроя России Владимир Якушев, чьи слова цитирует пресс-служба.

Он подчеркнул, что в строительство объекта вложили деньги более 700 участников строительства.

Заключение ведомства направлено в Арбитражный суд Московской области для проведения дальнейших процедур по передаче "Мосотделстрой № 1" имущества и обязательств предыдущего застройщика.

Ранее Минстрой РФ разрешил компании завершить долгострой ЖК "Царицыно" в Москве.

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