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Индексы РТС и Мосбиржи снизились по итогам торгов на 0,6-0,8%

Экономика и бизнес
14 июня, 19:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Индекс Мосбиржи опустился до 2253,48 пункта, индекс РТС - до 1140,97 пункта

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к закрытию сессии в четверг снизились. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,76% - до 2253,48 пункта, РТС снизился на 0,58%, до 1140,97 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:55 мск опустился на 0,57%, до 62,18 рубля, курс евро - на 1,78%, до 72,33 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,99% - до $75,98 за баррель.

Завтра коррекция на российских площадках продолжится, инвесторы распродают бумаги по завершению дивидендного сезона, комментирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

"Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 2230 пунктов, индекс РТС на фоне укрепления рубля попробует отыграть свои позиции до 1160 пунктов. Завтра рубль продолжит укрепляться по отношению к евро, курс опустится ниже 72 рублей. К доллару укрепить позиции будет сложнее, торги пройдут в районе 62 рублей", - прогнозирует Кокорева.

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