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Источник: экс-глава ВЭБ Горьков станет замглавы МЭР

Экономика и бизнес
14 июня, 19:42 дата обновления: 14 июня, 20:14 UTC+3

Уточняется, что Сергей Горьков будет курировать внешнеэкономический блок

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Сергей Горьков

Сергей Горьков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Экс-глава ВЭБ Сергей Горьков переходит в Минэкономразвития на должность замминистра, курирующего внешнеэкономический блок, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Горьков переходит на должность замминистра, будет курировать внешнеэкономический блок", - сказал источник.

Горьков занимал пост председателя Внешэкономбанка с февраля 2016 года, до этого работал в Сбербанке. 24 мая этого года президент РФ Владимир Путин назначил руководителем ВЭБ Игоря Шувалова.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Горьков, Сергей Николаевич Путин, Владимир Владимирович
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