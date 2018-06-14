Источник: экс-глава ВЭБ Горьков станет замглавы МЭР

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Экс-глава ВЭБ Сергей Горьков переходит в Минэкономразвития на должность замминистра, курирующего внешнеэкономический блок, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Горьков переходит на должность замминистра, будет курировать внешнеэкономический блок", - сказал источник.

Горьков занимал пост председателя Внешэкономбанка с февраля 2016 года, до этого работал в Сбербанке. 24 мая этого года президент РФ Владимир Путин назначил руководителем ВЭБ Игоря Шувалова.