Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 62.25
€ 73.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: торгпредства преобразуют в торговые дома

Экономика и бизнес
14 июня, 20:01 дата обновления: 14 июня, 20:10 UTC+3

В финансово-экономическом блоке правительства также ожидают сокращения части персонала

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Груздев

Алексей Груздев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замглавы МЭР Алексей Груздев переходит в Минпромторг на должность замминистра. На новой должности он будет курировать торгпредства, которые будут преобразованы в торговые дома, а часть персонала будет сокращена, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Груздев переходит в Минпромторг, где будет курировать торгпредства, которые будут преобразованы в торговые дома, а часть персонала будет сокращена", - сказал источник.

Ранее, при формировании нового правительства было решено передать руководство торговыми представительствами за рубежом Минпромторгу от Минэкономразвития. При этом остальной внешнеэкономический блок остался за МЭР.

Реформа назрела

Сейчас у России 57 торговых представительств, 12 отделений торгпредств и четыре постпредства в 57 странах мира. С наступлением свободного рынка торгпредства практически утратили свою функцию.

Игорь Шувалов, будучи первым вице-премьером, на представлении сотрудникам Минэкономразвития нового министра Максима Орешкина заявил, что необходимо предложить правительству новый вид и функции торговых представительств. В этом году Шувалов был еще более резок, заявив на коллегии Минэкономразвития, что "для многих руководство торгпредством по-прежнему является синекурой". Его тогда поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив о необходимости реформы института.

Минэкономразвития совместно с РЭЦ в 2015 году начали создавать торговые дома в ряде стран на базе торгпредств. На данный момент создано уже девять торговых домов, которые должны помогать компаниям вести переговоры с потенциальными партнерами, оказывать поддержку при сопровождении сделок, в логистике, организации выставок и ярмарок. Предполагается, что торговые представительства под руководством Минпромторга будут ближе к экспортерам и станут эффективнее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Груздев, Алексей Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: параметры повышения пенсионного возраста нужно скорректировать через 15-20 лет
2
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
СМИ: Трамп заявил лидерам G7, что Крым является российским
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Правительство предложило повысить пенсионный возраст
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости