Источник: торгпредства преобразуют в торговые дома

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Замглавы МЭР Алексей Груздев переходит в Минпромторг на должность замминистра. На новой должности он будет курировать торгпредства, которые будут преобразованы в торговые дома, а часть персонала будет сокращена, сообщил ТАСС источник в финансово-экономическом блоке правительства.

"Груздев переходит в Минпромторг, где будет курировать торгпредства, которые будут преобразованы в торговые дома, а часть персонала будет сокращена", - сказал источник.

Ранее, при формировании нового правительства было решено передать руководство торговыми представительствами за рубежом Минпромторгу от Минэкономразвития. При этом остальной внешнеэкономический блок остался за МЭР.

Реформа назрела

Сейчас у России 57 торговых представительств, 12 отделений торгпредств и четыре постпредства в 57 странах мира. С наступлением свободного рынка торгпредства практически утратили свою функцию.

Игорь Шувалов, будучи первым вице-премьером, на представлении сотрудникам Минэкономразвития нового министра Максима Орешкина заявил, что необходимо предложить правительству новый вид и функции торговых представительств. В этом году Шувалов был еще более резок, заявив на коллегии Минэкономразвития, что "для многих руководство торгпредством по-прежнему является синекурой". Его тогда поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, заявив о необходимости реформы института.

Минэкономразвития совместно с РЭЦ в 2015 году начали создавать торговые дома в ряде стран на базе торгпредств. На данный момент создано уже девять торговых домов, которые должны помогать компаниям вести переговоры с потенциальными партнерами, оказывать поддержку при сопровождении сделок, в логистике, организации выставок и ярмарок. Предполагается, что торговые представительства под руководством Минпромторга будут ближе к экспортерам и станут эффективнее.