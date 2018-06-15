Валерий Печенкин возглавил "Базэл" вместо Гульжан Молдажановой

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Генеральным директором "Базового элемента" вместо Гульжан Молдажановой назначен Валерий Печенкин, следует из базы данных СПАРК.

Валерий Печенкин был назначен замгендиректора "Базэла" по защите активов в 2009 году. До прихода в "Базовый элемент" в 2001 году более 30 лет он работал в органах государственной безопасности, с 1997 года занимал пост заместителя директора ФСБ и курировал департамент контрразведки. Валерий Печенкин окончил Луганский машиностроительный институт, а также Высшие курсы КГБ при Совмине СССР в Минске.

Молдажанова покидает пост главы "Базэла" уже второй раз. В период с 1995 по 1999 год она занимала должности бухгалтера, финансового менеджера, коммерческого директора компании "Сибирский алюминий". В 2000-2004 годы Молдажанова работала директором по продажам и маркетингу и директором по стратегии и корпоративному развитию "Русала". В 2004-2009 годы Молдажанова - управляющий директор по алюминиевому бизнесу; первый заместитель генерального директора; генеральный директор "Базового Элемента". В 2009-2011 годах - генеральный директор Корпорации ЕСН. В 2012 году она вернулась на пост главы "Базэла".

"Базовый элемент" формируют компании, которые контролируются или входят в сферу бизнес интересов Олега Дерипаски. Структуры группы "Базэл" участвуют в управлении активами и непосредственно являются владельцами значительных долей в уставных капиталах компаний, работающих во многих секторах экономики: энергетическом, машиностроительном, финансовом, строительном, авиационном, сельскохозяйственном и других. Многие из компаний играют ключевую роль в экономике и своих сегментах рынка, в том числе UC RUSAL, "Группа ГАЗ", "Главстрой", "Базэл Аэро" и другие.

24 мая "Русал" сообщил об уходе в отставку генерального директора Александры Бурико и семи членов совета директоров для защиты интересов компании после введенных против нее санкций США. С 28 июня совет директоров покидают Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина. Также стало известно о том, что этот орган в качестве неисполнительного директора с 25 мая покинул основной владелец "Русала" Олег Дерипаска.

Минфин США 6 апреля включил Дерипаску и подконтрольные ему компании, среди которых "Русал" и En+ (основной акционер "Русала"), в антироссийский санкционный список. Это обрушило котировки одного из крупнейших в мире производителей алюминия и поставило под вопрос исполнение компанией контрактов и долговых обязательств. Позднее США сообщили, что ограничения на сотрудничество с "Русалом", введенные в рамках санкций, могут быть сняты при условии отказа бизнесмена от контроля в компании.