Производство упаковок от "ЕвроДом" вошло в число резидентов ТОР "Невинномысск"

ПЯТИГОРСК, 15 июня. /ТАСС/. Компания "ЕвроДом" стала резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Невинномысск", созданной в моногороде, сообщает в пятницу пресс-служба администрации Невинномысска.

"Компания официально внесена в реестр резидентов, ее основным направлением деятельности станет производство тары и упаковок", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее отметил коммерческий директор предприятия Олег Осиков, тара из пенополистирола предназначена для транспортировки в первую очередь продуктов питания - овощей, фруктов, молока, производство организовано на отечественном сырье. Ожидаемая мощность предприятия - до 150 тыс. единиц тары в месяц. Финансирование проекта составит 25 млн рублей, в результате его реализации планируется создать более 20 рабочих мест.

Территория опережающего развития была создана в Невинномысске в январе в соответствии с постановлением правительства РФ по итогам рабочего диалога федеральных и краевых органов власти. ТОР предполагает льготные налоговые условия для резидентов, упрощенные административные процедуры и другие привилегии. Первым резидентом стало ООО "Казьминский молочный комбинат", занимающийся производством молока (кроме сырого) и молочной продукции, который начал выпуск продукции в марте текущего года.