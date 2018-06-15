Число ипотечных сделок в Москве за пять месяцев выросло на 80% в годовом выражении

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Число ипотечных сделок в Москве за январь-май 2018 года выросло на 81,6% в годовом выражении и превысило 30 тыс., сообщили в пятницу в пресс-службе управления Росреестра по Москве.

"Курс на снижение ставок на кредитование жилья привел к росту столичного рынка ипотеки <...> в январе-мае 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 30 444 ипотечные сделки против 16 762 - за первые пять месяцев 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в мае Росреестр зарегистрировал 7 064 ипотечных сделок, что на 2% меньше, чем месяцем ранее (7 202). По мнению ведомства, влияние на рынок могли оказать майские праздники и не изменившаяся в конце апреля ключевая ставка ЦБ.

В течение мая столичный рынок показал незначительный рост по договорам долевого участия (ДДУ) на жилую недвижимость по сравнению с апрелем: 6 273 ДДУ в мае по сравнению с 6 105 в апреле. "Всего же с января по май 2018 года в столице зарегистрировано 28 278 ДДУ на жилую недвижимость. Рост к аналогичному периоду прошлого года (19 759 ДДУ) +43%", - отметили в пресс-службе.

Росреестр зафиксировал снижение числа договоров на вторичном рынке жилья: в мае зарегистрирован 12 041 договор купли-продажи, что на 7% меньше, чем в апреле (12 971). Однако статистика за пять месяцев показала рост данного сектора на 25% (55 172 договора в январе-мае 2018 года против 44 017 договоров за аналогичный период прошлого года).