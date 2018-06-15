Набиуллина заявила, что повышения ключевой ставки по базовому сценарию ЦБ не потребуется

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Базовый сценарий Банка России не предполагает повышения ключевой ставки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Базовый сценарий состоит в том, что не потребуется повышение ключевой ставки. Тем не менее, если будет сочетание факторов, которые приведут к резкому усилению проинфляционных рисков, - мы, конечно, не исключаем этого, потому что наша основная цель - привести к стабилизации инфляции на уровне 4%", - сказала она.

Банк России 15 июня сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%.

По словам главы ЦБ, Банк России оценивает нейтральную ключевую ставку ближе к верхней границе интервала 6-7%.

"Денежно-кредитные условия, по нашим оценкам, уже приблизились к нейтральным. Напомню, что диапазон нейтральной ключевой ставки - 6-7%. В связи с событиями мая наша оценка нейтральной ставки сейчас ближе к верхней границе этого интервала. Тем не менее в настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным кредитно-денежным условиям", - сказала Набиуллина.