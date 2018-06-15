Набиуллина: политика ЦБ приведет к стабилизации ставок по ипотеке на уровне 7-8%

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России ожидает, что вслед за ключевой ставкой будут постепенно снижаться ставки по ипотеке. В итоге политика регулятора должна привести к стабилизации ипотечных ставок на уровне 7-8%, сообщила журналистам глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Мы исходим из того, что наша политика по снижению инфляции и по снижению ставок приведет к тому, что ипотека будет еще более доступной, и как общее правило, ипотечные ставки будут на уровне 7-8%", - сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что снижение ставок должно происходить постепенно. По ее словам, "не нужно никаких резких движений". Глава ЦБ добавила, что регулятор следит за тем, чтобы на рынке ипотеки не возникали "пузыри", при том, что сейчас наблюдаются высокие темпы роста выдачи ипотечных кредитов.

"Ставки по ипотеке и так снижаются, последние доступные данные - 9,57%. Это, конечно, выше, чем цель 7-8%. По мере снижения инфляции, по мере снижения ключевой ставки мы ожидаем, что будут снижаться и ставки по ипотеке", - отметила она.

Набиуллина напомнила, что уже сейчас есть льготные ипотечные программы, при которых возможно взять кредит по ставке 6%.

Глава ЦБ также сообщила, что двузначные темпы роста кредитования населения РФ не вызывают опасений с точки зрения финансовой стабильности. "Кредитование населения растет двузначными темпами, и, как я уже сказала, опасений с точки зрения финансовой стабильности это не вызывает", - отметила она.

Однако в настоящее время потребительское кредитование восстанавливается быстрее, чем кредитование нефинансовых организаций. "Конечно, с точки зрения роста экономики было бы лучше, если бы структура кредитования постепенно менялась в сторону увеличения доли кредитования реального сектора экономики", - сказала Набиуллина.

По оценкам регулятора, существующие денежно-кредитные условия не оказывают сдерживающего эффекта на рост кредитования российской экономики.

"Наши оценки показывают, что денежно-кредитные условия уже близки к нейтральным. И денежно-кредитные условия не оказывают сдерживающего влияния на рост кредитов", - резюмировала Набиуллина.