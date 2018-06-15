Сечин: цена на нефть в $70-80 за баррель комфортна для "Роснефти"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Цена на нефть в $70-80 за баррель является комфортной для "Роснефти", сообщил глава компании по итогам встречи с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

"За последние полтора года Россия, Саудовская Аравия и другие производители совместными усилиями восстановили равновесие на рынке, сократив добычу нефти. Наибольший вклад внесли Саудовская Аравия и Россия. Рост цен до комфортного уровня $70-80 за баррель нефти сорта Brent - результат, которым мы полностью удовлетворены", - приводит пресс-служба "Роснефти" слова Сечина по итогам встречи.

В компании также сообщили, что "Роснефть" и Саудовская Аравия обсуждают возможность организации своповых поставок тяжелых сортов нефти на нефтеперерабатывающие заводы, а также кросс-поставки нефтепродуктов. На встрече Сечина с аль-Фалехом также обсуждались возможности развития взаимовыгодного сотрудничества в области нефтесервисных услуг, нефтехимии и международного трейдинга.

Россия и Саудовская Аравия, которые вместе добывают 25% мировой нефти, в сентябре 2016 года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке. Это соглашение сделало возможным достижение договоренности между странами-производителями о сокращении добычи, что стабилизировало цены на нефть на мировом рынке после их резкого падения. Совместная работа над соглашением открыла перед Россией и Саудовской Аравией новые возможности в сфере экономического сотрудничества.

Ранее, в рамках визита короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в октябре 2017 г., "Роснефть" обсудила с Saudi Aramco совместную торговлю нефтью на мировых рынках.