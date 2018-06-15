Более 100 работников уволились из "Саратовских авиалиний" после аннулирования сертификата

САРАТОВ, 15 июня. /ТАСС/. Более 100 работников приняли решение уволиться из авиакомпании "Саратовские авиалинии" с момента аннулирования сертификата эксплуатанта компании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"Всего с момента аннулирования сертификата эксплуатанта уволилось 112 человек. В том числе из числа кабинного экипажа 29 человек, из числа летного состава - 23 человека. На 29 мая в компании работало 128 бортпроводников и 87 человек летного состава. На сегодняшний день осталось 99 бортпроводников и 64 человека летного состава", - рассказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что компанию покидают высококвалифицированные кадры с огромным профессиональным опытом и стажем. При этом общая сумма выплат уволившимся сотрудникам составила 8 390 259 рублей.

По результатам внеплановых проверок Росавиации после катастрофы 11 февраля 2018 года с самолетом "Саратовских авиалиний" ведомство аннулировало сертификат эксплуатанта авиакомпании. "Саратовские авиалинии" прекратили полеты 31 мая.