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Трамп обсудит в пятницу с Макроном вопросы в сфере торговли

Экономика и бизнес
15 июня, 17:20 UTC+3 ВАШИНГТОН 15, июня. /ТАСС

По словам президента США, ЕС "не относится хорошо" к Соединенным Штатам в этой сфере

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ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в пятницу телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и во время беседы поднимет тему торговли. Глава вашингтонской администрации проинформировал об этом журналистов во время беседы на лужайке Белого дома. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.

"Сейчас у меня состоится телефонный разговор с <...> Эмманюэлем [Макроном]... Я собираюсь сказать ему, что они [Франция] должны лучше относиться [к США] в сфере торговли", - сказал президент.

По его словам, ЕС "не относится хорошо" к США в сфере торговли. При этом Трамп отметил, что Вашингтон своими действиями не нарушает правил торговли.

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.

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Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Росс, Уилбур Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
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