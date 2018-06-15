Трамп обсудит в пятницу с Макроном вопросы в сфере торговли

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет в пятницу телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном и во время беседы поднимет тему торговли. Глава вашингтонской администрации проинформировал об этом журналистов во время беседы на лужайке Белого дома. Трансляцию вели местные новостные телекомпании.

"Сейчас у меня состоится телефонный разговор с <...> Эмманюэлем [Макроном]... Я собираюсь сказать ему, что они [Франция] должны лучше относиться [к США] в сфере торговли", - сказал президент.

По его словам, ЕС "не относится хорошо" к США в сфере торговли. При этом Трамп отметил, что Вашингтон своими действиями не нарушает правил торговли.

В конце мая министр торговли США Уилбур Росс заявил, что американская администрация с 1 июня вводит таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Канада и ЕС объявили, что введут ответные меры.