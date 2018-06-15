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ЦБ продлил срок работы временной администрации Промсвязьбанка на полгода

Экономика и бизнес
15 июня, 17:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Банк России также отмечает, что все мероприятия по докапитализации банка завершены

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России продлил срок работы временной администрации Промсвязьбанка на шесть месяцев. Полномочия руководства банка останутся приостановленными, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ также отмечает, что все мероприятия по докапитализации банка, предусмотренные планом участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка, завершены, банк соблюдает все нормативы достаточности капитала.

Кроме того, в ближайшее время предполагается формирование в Промсвязьбанке постоянных органов управления.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что 5 млрд рублей, направляемых из госбюджета на докапитализацию санируемого Промсвязьбанка, предусмотренных проектом поправок в федеральный бюджет 2018 года, достаточно для нормальной работы банка до конца года.

ЦБ ранее докапитализировал Промсвязьбанк более чем на 243 млрд рублей.

Промсвязьбанк с 15 декабря находится на санации через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

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