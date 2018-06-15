Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм: Polar Tour не имела права формировать и реализовывать турпродукты

Экономика и бизнес
15 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В ведомстве пояснили, что в случае, если оплата к туроператору не поступала, агенту необходимо обратиться с претензией к этой компании о возврате стоимости оплаченного продукта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа компаний Polar Tour, которая объявила о приостановке деятельности в пятницу, не имела права формировать и реализовывать турпродукты. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"В едином федеральном реестре туроператоров отсутствуют сведения о Polar Tour, данная организация не является туроператором и не вправе самостоятельно формировать туристский продукт. Кроме того, сведения о Polar Tour также отсутствуют в реестре турагентов, размещенном на сайте ассоциации "Турпомощь", - говорится в сообщении Ростуризма.

В этой связи для получения информации о статусе конкретной заявки на бронирование туристского продукта, которая оформлялась через Polar Tour, и дальнейших действиях (включая необходимость оплаты или доплаты), турагентам необходимо обратиться к туроператору, сформировавшему данный туристский продукт, уточнили в Ростуризме.

Ведомство поясняет, что в случае, если оплата к туроператору не поступала, турагенту необходимо обратиться с претензией к Polar Tour о возврате стоимости оплаченного туристского продукта. В случае, если Polar Tour оставит претензию турагента без ответа и/или удовлетворения, спор подлежит разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отметили в Ростуризме.

В свою очередь Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость осуществления надлежащего информирования туристов и (или) турагентов о статусе заявок, которые оформлялись через Polar Tour; турагентств на необходимость соблюдения прав потребителей туристских услуг на получение всех услуг, оплаченных ими в полном объеме, надлежащего информирования туристов о сложившейся ситуации и предпринимаемых мерах по ее разрешению; туристов на необходимость обращаться для выяснения статуса заявки и получения рекомендаций по дальнейшим действиям к турагенту, с которым был заключен договор, либо непосредственно туроператору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
3
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
4
Пенсионный возраст в России. Досье
5
Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России
6
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Трамп: воссоединение Крыма с Россией состоялось из-за слабости Обамы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости