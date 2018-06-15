Ростуризм: Polar Tour не имела права формировать и реализовывать турпродукты

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Группа компаний Polar Tour, которая объявила о приостановке деятельности в пятницу, не имела права формировать и реализовывать турпродукты. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"В едином федеральном реестре туроператоров отсутствуют сведения о Polar Tour, данная организация не является туроператором и не вправе самостоятельно формировать туристский продукт. Кроме того, сведения о Polar Tour также отсутствуют в реестре турагентов, размещенном на сайте ассоциации "Турпомощь", - говорится в сообщении Ростуризма.

В этой связи для получения информации о статусе конкретной заявки на бронирование туристского продукта, которая оформлялась через Polar Tour, и дальнейших действиях (включая необходимость оплаты или доплаты), турагентам необходимо обратиться к туроператору, сформировавшему данный туристский продукт, уточнили в Ростуризме.

Ведомство поясняет, что в случае, если оплата к туроператору не поступала, турагенту необходимо обратиться с претензией к Polar Tour о возврате стоимости оплаченного туристского продукта. В случае, если Polar Tour оставит претензию турагента без ответа и/или удовлетворения, спор подлежит разрешению в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, отметили в Ростуризме.

В свою очередь Федеральное агентство по туризму обращает внимание туроператоров на необходимость осуществления надлежащего информирования туристов и (или) турагентов о статусе заявок, которые оформлялись через Polar Tour; турагентств на необходимость соблюдения прав потребителей туристских услуг на получение всех услуг, оплаченных ими в полном объеме, надлежащего информирования туристов о сложившейся ситуации и предпринимаемых мерах по ее разрешению; туристов на необходимость обращаться для выяснения статуса заявки и получения рекомендаций по дальнейшим действиям к турагенту, с которым был заключен договор, либо непосредственно туроператору.