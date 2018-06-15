Суд восстановил долг Казанского МЭЗ перед Татфондбанком на 1,45 млрд рублей

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана восстановил долг Казанского маслоэкстракционного завода (МЭЗ) перед обанкротившимся Татфондбанком по кредитному договору в размере 1,45 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте конкурсного управляющего банка - госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ).

АСВ подало иск в Арбитражный суд против завода 8 июня 2017 года, госкорпорация требовала признать недействительным списание со счета МЭЗ 1,45 млрд рублей по кредитному договору с банком. Списание было совершено накануне ввода моратория в Татфондбанке на снятие наличных - 16 декабря 2016 года.

"Определением Арбитражного суда Республики Татарстан, <…> банковские операции признаны недействительными и применены последствия их недействительности в виде восстановления обязательств АО "Казанский МЭЗ" перед банком по кредитному договору в размере 1,45 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Казанский маслоэкстракционный завод способен перерабатывать до 1 млн тонн масличного сырья в год и производить до 450 тыс. тонн растительного масла, до 380 тыс. тонн шротов, до 160 тыс. тонн лузги. Предприятие входит в группу компаний "Нэфис".

ГК "Нэфис" является одним из крупнейших в РФ производителей бытовой химии и масложировой продукции. В группу также входят предприятия: АО "Нэфис-биопродукт", АО "Нэфис Косметикс", АО "Казанский жировой комбинат". Производственные площади группы "Нэфис" базируются на территории Татарстана.

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере был арестован бывший председатель правления кредитной организации Роберт Мусин, а также ряд других руководящих сотрудников банка. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом.