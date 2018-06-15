Макрон: продвижение по пути создания банковского союза ЕС возможно в ближайшие недели

ПАРИЖ, 15 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон надеется в ближайшие недели добиться значительного продвижения на пути создания банковского союза стран ЕС. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Елисейском дворце по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

"Я надеюсь, что в ближайшие недели удастся добиться значительного продвижения по пути создания банковского союза, который позволит усилить стабилизацию европейского банковского сектора и обеспечить ему лучшие условия для финансирования экономики", - сказал Макрон. Он сообщил, что данный вопрос, как и ряд других тем, будет обсужден "в ближайшие дни" на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"На мой взгляд, существует насущная необходимость принять масштабные меры в связи с той ситуацией, которая сложилась в экономике ряда стран. И даже если зона евро лучше себя чувствует в настоящее время, чем раньше, в ней так и не удалось ликвидировать существовавшие дисбалансы и нарушения в функционировании", - отметил президент Франции.

Он добавил, что данные вопросы "были подробно обсуждены" в ходе состоявшихся в Елисейском дворце переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. "В этой связи я изложил позицию Франции, напомнив о ее стремлении добиваться формирования бюджета зоны евро, который обеспечит процесс конвергенции [экономик] и дополнительные потоки инвестиций на основе достижения стабилизации и смягчения воздействий экономического кризиса на наиболее уязвимые государства", - сообщил французский президент.

"Работа относительно зоны евро будет продолжена, в частности с Италией. У наших двух стран существуют значительные совпадения позиций, которые позволяют продвигаться вперед, совместно с другими партнерами. Наши страны также выступают за создание банковского союза, этого необходимого общего механизма солидарности и защиты", - сказал Макрон.

"Нам следует завершить эту техническую работу и принять решение на следующем саммите ЕС. Это залог обеспечения безопасности всей европейской банковской системы", - подчеркнул французский лидер. Он отметил, что общность позиции у Франции и Италии имеется и по вопросу формирования бюджета зоны евро". "Эту работу по техническим параметрам зоны евро и ее управлению мы завершаем, причем ведем ее совместно с Германией", - добавил президент Франции.