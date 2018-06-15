Глава Renault заявил, что компания не уйдет с иранского рынка

ТАСС, 15 июня. Французский автопроизводитель Renault не уйдет с иранского рынка, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому и его обещание возобновить ранее отмененные санкции. Об этом, как сообщило в пятницу агентство France-Presse, заявил глава компании Карлос Гон на собрании акционеров в Париже.

"Мы не сдадимся. Даже если нам придется очень сильно сбавить обороты, мы останемся <…>, потому что мы убеждены, что <…> в какой-то момент этот рынок снова откроется, и факт пребывания в Иране, без сомнения, даст нам преимущество", - приводит агентство слова Гона. Он добавил, что компания не будет делать это в ущерб интересам Renault, а позаботится, чтобы присутствие производителя в Иране "не спровоцировало прямых или косвенных ограничительных мер со стороны властей США".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Трамп обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры.