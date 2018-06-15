Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 62.69
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Renault заявил, что компания не уйдет с иранского рынка

Экономика и бизнес
15 июня, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Карлос Гон добавил, что в компании позаботятся, чтобы это решение не спровоцировало "прямых или косвенных ограничительных мер со стороны властей США"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июня. Французский автопроизводитель Renault не уйдет с иранского рынка, несмотря на решение президента США Дональда Трампа выйти из сделки по иранскому атому и его обещание возобновить ранее отмененные санкции. Об этом, как сообщило в пятницу агентство France-Presse, заявил глава компании Карлос Гон на собрании акционеров в Париже.

"Мы не сдадимся. Даже если нам придется очень сильно сбавить обороты, мы останемся <…>, потому что мы убеждены, что <…> в какой-то момент этот рынок снова откроется, и факт пребывания в Иране, без сомнения, даст нам преимущество", - приводит агентство слова Гона. Он добавил, что компания не будет делать это в ущерб интересам Renault, а позаботится, чтобы присутствие производителя в Иране "не спровоцировало прямых или косвенных ограничительных мер со стороны властей США".

Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий, заключенного в 2015 году и ограничивавшего ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних рестрикций, введенных Соединенными Штатами и Евросоюзом. Трамп обещал не только вернуть в течение 90-180 дней старые санкции, но и ввести новые ограничительные меры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана Выход США из ядерной сделки с Ираном
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Иран Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, как слова Путина о пенсиях 13-летней давности разошлись с идеями кабмина
2
Как и кого коснется повышение пенсионного возраста в России
3
Ученые заявили, что сигареты содержат больше вредных веществ, чем указано на пачке
4
Голикова: пенсионная реформа пока не включает индексацию пенсий работающих пенсионеров
5
Пенсионный возраст в России. Досье
6
Матвиенко считает, что правительство предложило мягкий вариант пенсионной реформы
7
Силуанов: повышение пенсий на тысячу рублей будет перекрывать рост потребительских цен
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости