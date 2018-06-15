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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились на 0,7-2,1%

Экономика и бизнес
15 июня, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Курс доллара к рублю по состоянию на 19:30 мск вырос на 0,7%, до 63,08 рубля, курс евро - на 0,95%, до 73,19 рубля

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,71% - до 2237,53 пункта, РТС - на 2,1%, до 1117,04 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:30 мск вырос на 0,7%, до 63,08 рубля, курс евро - на 0,95%, до 73,19 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,66% - до $73,16 за баррель.

"В понедельник российские индексы продолжат снижаться, индекс Мосбиржи может опуститься до 2230 пунктов, индекс РТС - до 1100 пунктов. Рубль остается под давлением, пары продолжат торги вблизи текущих отметок", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

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