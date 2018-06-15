В Госдуму внесли законопроект о создании международных компаний

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Законопроект, устанавливающий особенности создания и правового регулирования международных компаний в специальных административных районах на островах Русский и Октябрьский, внесен в Госдуму. Соответствующий документ, инициированный группой депутатов и членов Совета Федерации, размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно документу, статус международной компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ либо иностранным юрлицам. Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, определяются особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, предусматриваются компетенции органов управления международной компании, требования, предъявляемые к таким органам, к документам международной компании.

"Законопроект, не определяя новую для российского права организационно-правовую форму юридического лица, де-факто конструирует ее за счет установления особенностей регулирования корпоративных отношений", - отмечается в отзыве правительства, которое подержало законопроект. При этом правительство представило ряд замечаний к документу, в частности, кабмин предлагает исключить из законопроекта нормы, касающиеся особенностей регулирования корпоративных отношений.

Документ также предусматривает предоставление международным компаниям ряда налоговых льгот. "Учитывая межтерриториальный характер финансовой деятельности, отмечаем, что регистрация финансовой организации в качестве международной компании, имеющей предусматриваемые налоговые и иные льготы, создаст ей необоснованные конкурентные преимущества по отношению к финансовым организациям, зарегистрированным на иных территориях РФ", - говорится в правительственном отзыве.