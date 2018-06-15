ЦБ ожидает постепенного ускорения продовольственной инфляции в России в ближайшие месяцы

МОСКВА, 15 июня /ТАСС/. Банк России прогнозирует постепенное естественное ускорение годовых темпов роста продовольственных цен в ближайшие месяцы после дефляции в мае, говорится в докладе регулятора о денежно-кредитной политике.

Инфляция в России в мае составила 0,4%, в годовом выражении осталась на уровне 2,4%. Продовольственная инфляция составила 0,4% в годовом выражении, а в месячном наблюдалась дефляция на уровне 0,1%.

"Повышение годовой продовольственной инфляции с учетом действия эффекта базы продолжится и будет происходить летом- осенью по мере сбора нового урожая, который, как прогнозируется с учетом текущих погодных условий и уже имеющихся результатов посевной компании 2018 года, по большинству сельскохозяйственных культур будет несколько ниже предыдущего года (в России и в мире)", - отмечается в докладе.

В настоящее время высокое предложение сельхозпродукции на внутреннем рынке продолжает сдерживать рост продовольственных цен, внося основной вклад в сохранение инфляции ниже 4%. "Действие этого фактора во втором квартале оставалось более выраженным, чем ожидалось, но в ближайшие месяцы оно должно быть исчерпано", - указывают в ЦБ.

По оценкам регулятора, в мае с поправкой на сезонность овощи и фрукты в основном дешевели. Так, снизились цены на основные овощи "борщевого набора" (включая свеклу, капусту и лук), особенно заметно - на картофель (в значительной мере за счет поступления более дешевого картофеля нового урожая из Египта).

На замедлении роста цен на овощи в годовом выражении также сказалось действие эффекта базы (в мае 2017 года произошел скачок цен на картофель, капусту, свеклу, морковь, лук, связанный с ухудшением рыночной конъюнктуры на фоне запоздалого сева). Сдерживающее влияние на цены отдельных видов овощей (огурцы и помидоры) оказывало также активное наращивание выпуска отечественной тепличной продукции.

В среднем в мае подешевели фрукты и цитрусовые, а некоторый рост цен на яблоки и груши (с поправкой на сезонность) был компенсирован снижением цен на другие продукты, главным образом на бананы (как результат снижения цен импорта из Эквадора - ключевого поставщика в Россию и в целом на мировой рынок), а также апельсины.