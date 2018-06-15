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Минтранс подтвердил предложение ввести Дитриха в совет директоров РЖД

Экономика и бизнес
15 июня, 20:15 дата обновления: 15 июня, 20:42 UTC+3

Представитель ведомства уточнил, что соответствующее письмо из министерства ушло

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подтвердило, что направило предложение ввести главу министерства Евгения Дитриха в совет директоров РЖД. Об этом сообщил ТАСС представитель ведомства.

"Соответствующее письмо из Минтранса ушло", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выдвинуть 13 кандидатов в совет директоров РЖД. В их число вошел Аркадий Дворкович. Согласно документу, в список новых кандидатов в совет директоров компании также вошли бывший губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, бывший председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев и замминистра экономического развития Михаил Расстригин.

Остальные семь действующих представителей государства в совете директоров также входят в число кандидатов. Это гендиректор - председатель правления РЖД Олег Белозеров, председатели советов директоров группы "ЕСН" и Русской холдинговой компании Григорий Березкин и Александр Рязанов, гендиректор "Управляющей компании РФПИ" Кирилл Дмитриев, замминистра финансов Андрей Иванов и замминистра транспорта Алан Лушников, гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров.

В качестве независимых директоров выдвинуты председатель совета директоров "Группы КАСКОЛ" Сергей Недорослев и председатель наблюдательного совета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

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Персоны
Дитрих, Евгений Иванович Степашин, Сергей Вадимович Белозеров, Олег Валентинович Патрушев, Дмитрий Николаевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Дворкович, Аркадий Владимирович Толоконский, Виктор Александрович
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