Силуанов заявил, что видит предпосылки для дальнейшего снижения ставки ЦБ

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ существуют, считает вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Такую позицию он озвучил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

"Если мы повышаем НДС, то оценки инфляции, как мы и говорили, в следующем году несколько повышаются. Поэтому Центральный банк, безусловно, учитывает это при определении своей кредитно-денежной политики. Но поскольку мы говорим, что в следующем году оценки инфляции могут составить от 4% до 4,5%, представляется, что еще есть возможности для снижения ЦБ ключевой ставки", - сказал он.

"Это будет делать Центральный банк очень аккуратно, с учетом анализа ситуации в денежном секторе", - подчеркнул Силуанов.