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Силуанов заявил, что видит предпосылки для дальнейшего снижения ставки ЦБ

Экономика и бизнес
15 июня, 20:59 дата обновления: 15 июня, 21:15 UTC+3

Как подчернул министр финансов, Банк России будет это делать "очень аккуратно, с учетом анализа ситуации в денежном секторе"

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Предпосылки для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ РФ существуют, считает вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Такую позицию он озвучил в пятницу в интервью телеканалу "Россия 24".

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"Если мы повышаем НДС, то оценки инфляции, как мы и говорили, в следующем году несколько повышаются. Поэтому Центральный банк, безусловно, учитывает это при определении своей кредитно-денежной политики. Но поскольку мы говорим, что в следующем году оценки инфляции могут составить от 4% до 4,5%, представляется, что еще есть возможности для снижения ЦБ ключевой ставки", - сказал он.

"Это будет делать Центральный банк очень аккуратно, с учетом анализа ситуации в денежном секторе", - подчеркнул Силуанов.

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Динамика ключевой ставки Центробанка
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Россия
Персоны
Силуанов, Антон Германович
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