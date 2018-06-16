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МИД Литвы считает, что Белоруссия пытается легитимизировать свою АЭС средствами пиара

Экономика и бизнес
16 июня, 12:39 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 16, июня. /ТАСС

Глава ведомства Линас Линкявичюс призвал Минск и подрядчиков БелАЭС серьезно относиться к проблемам ядерной безопасности и "соблюдать международные обязательства"

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ВИЛЬНЮС, 16 июня. /ТАСС/. Минск предпринимает попытки узаконить строящуюся в Белоруссии недалеко от литовской границы атомную электростанцию (БелАЭС) посредством пиара. Об этом заявил в субботу глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, комментируя информацию об оценке Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности проведенных на объекте стресс-тестов.

"Приходится сожалеть, что Белоруссия стремится легитимизировать проект своей атомной электростанции средствами пиара, а не укреплением ядерной безопасности", - цитирует его литовское национальное радио.

По его словам, то, что отчет о стресс-тестах подготовлен по методологии ЕС, само собой разумеется. "Однако это лишь формальное соответствие. Необходимо говорить о содержании, о рекомендациях, которые будут обязательны к выполнению", - сказал Линкявичюс. Рекомендации огласят 2 июля.

Он утверждал, что стресс-тесты оценивают устойчивость объекта к внешним воздействиям, но не затрагивают другие тревожащие Литву аспекты. "Подбор и изучение площадки, сейсмические исследования, негативное межгосударственное воздействие на природу, культура безопасности, качество строительства и будущей эксплуатации не входят в стресс-тесты", - отметил глава МИД. "Мы призываем Белоруссию и подрядчиков БелАЭС серьезно относиться к проблемам ядерной безопасности и соблюдать международные обязательства, включая рекомендации по отчету о стресс-тестах. Только после этого можно будет технически обосновать выводы об устойчивости АЭС к внешним воздействиям", - утверждал он.

В пятницу Совет по партнерской проверке результатов стресс-тестов Белорусской АЭС предварительно подтвердил соответствие белорусского национального доклада об итогах стресс-тестов требованиям Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG).

Литва считает БелАЭС угрозой

Проект БелАЭС, осуществляемый при участии госкорпорации "Росатом", был запущен в 2009 году в городе Островец (Гродненская область) в 50 км от Вильнюса. Литва заранее назвала строящуюся станцию небезопасной и утверждала, что Минск не представил оценку влияния возводимого объекта на окружающую среду и не склонен придерживаться международных требований в сфере ядерной энергетики. Литовский парламент объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности. В Вильнюсе заявляют, что не пропустят в другие страны через свои сети электроэнергию, которая будет вырабатываться этой станцией.

В Белоруссии отмечают, что претензии Литвы лежат в политической плоскости. В Минске не раз подчеркивали, что безопасность АЭС будет обеспечена в соответствии с самыми высокими стандартами.

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