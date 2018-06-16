На Украине из-за высокой цены на газ остановлена работа завода "Днепразот"

КИЕВ, 16 июня. /ТАСС/. Одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины - "Днепразот" остановило работу на неопределенный срок из-за высокой цены на газ. Об этом сообщил председатель правления завода Сергей Сидоров.

"Предприятие АО "Днепразот" вынужденно входит в простой на неопределенный срок. <...> Предприятие, которое всегда было поддержкой и опорой городу и обеспечивало стабильным доходом работников и членов их семей, полностью остановлено", - написал он в Facebook.

По словам Сидорова, причиной остановки предприятия стала высокая цена на газ для промпотребителей. "Политика государства, помноженная на внешние рыночные факторы, которая навязана украинским химикам, создала все предпосылки, что отечественная химия оказалась на грани уничтожения. К сожалению, потери от подобных действий уже в этом году будут колоссальными", - подчеркнул он.

Как отметил депутат Украины, бывший руководитель предприятия Александр Дубинин в Facebook, последствия остановки предприятия могут стать катастрофическими для всей Украины. Одной из основных угроз является коллапс в обеспечении питьевой водой, особенно в летний период. Кроме того, около 60 тыс. жителей города Каменское, где находится завод, останутся без тепла в осеннее-зимний период. Также от четырех до 12 тыс. сотрудников "Днепразот" могут потерять работу.

Предприятие "Днепразот" - одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины по производству жидкого хлора, который применяется для стерилизации питьевой воды и очистки сточных вод. Завод является ведущим поставщиком минеральных удобрений (аммиак, карбамид и аммиачная вода), продуктов базовой химии (едкого натра и синтетической соляной кислоты), гипохлорита натрия, товаров народного потребления.