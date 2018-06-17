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Очереди фур на литовских КПП на въезде в Белоруссию и РФ сократились до 130 машин

Экономика и бизнес
17 июня, 10:46 UTC+3

На одном из четырех пунктов пропуска в Белоруссию наблюдается повышенный поток автомобилей

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ВИЛЬНЮС, 17 июня. /ТАСС/. Немногим более 130 грузовых автомобилей находилось в воскресенье по состоянию на 10:00 мск на международных переходах на границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью РФ. Об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

Повышенный поток автомобилей наблюдается на одном из четырех пунктов пропуска в Белоруссию. На самом востребованном среди водителей пограничном переходе в Медининкай (направление на Минск) в очереди ожидали 87 фур. На то, чтобы пересечь границу, у них, по прогнозу дирекции, уйдет около восьми часов. На КПП в Лаворишкесе (направление на Полоцк) стоят 40 фур, которым предстоит ждать около шести часов.

Нет очередей на КПП в Шальчининкай (направление на Лиду) и в Райгардасе, через который машины следуют в направлении Гродно.

На калининградском направлении на КПП в Кибартай - небольшая очередь из шести грузовиков. КПП в Панемуне, Рамонишкяй и Ниде свободны.

За сутки очереди на литовских переходах уменьшились более чем вдвое. По состоянию на 10:00 мск субботы в них стояло 313 фур. Очереди на литовских КПП обычно образуются в выходные дни, когда водители завершают рейсы и возвращаются домой, и иссякают в начале недели.

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