Минниханов: рейс Казань - Горно-Алтайск поможет развитию туризма на Алтае

АЛТАЙСКОЕ /Алтайский край/, 17 июня. /ТАСС/. Республики Алтай и Татарстан планируют возобновить авиарейс Казань - Горно-Алтайск, для чего необходимо решить вопрос с субсидированием авиаперевозок. Такой рейс поможет развитию туризма на Алтае, сообщил в воскресенье во время рабочей встречи глав двух республик и Алтайского края на площадке ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Здесь есть прекрасный аэропорт (в городе Горно-Алтайске - прим. ТАСС), три часа полета. У "Татнефть" (нефтяная компания Татарстана - прим. ТАСС) есть авиакомпания. На Горный Алтай нам надо получить субсидию: транспорт и логистика - основа развития туризма, пока люди будут через Москву летать, тут никакого бизнеса не будет", - сказал Минниханов, отметив, что туристическая инфраструктура для развития взаимодействия уже есть.

Президент Татарстана пояснил, что Алтай и "Татнефть" могли бы найти и другие точки взаимодействия, в том числе, в сфере инвестиций в турбизнес. В частности, по его словам, в подразделениях нефтяной компании работают порядка 45 тыс. человек, которые являются потенциальными туристами на Алтай. Минниханов отметил, что возможно было бы создать специализированный комплекс отдыха и развлечений, а также активно пользоваться оздоровительным потенциалом региона.

По словам главы Республики Алтай Александра Бердникова, регион намерен развивать оздоровительный потенциал, производство экологически чистой продукции. Глава Алтая отметил, что рейсы между Казанью и Горно-Алтайском в прошлом году выполнялись и регион заинтересован в их возобновлении в 2018 году.

По словам Минниханова, Татарстан заинтересован в активном сотрудничестве с "соседом" Республики Алтай - Алтайским краем в направлении сельхозпродукции и туризма, кроме того, татарские коллеги могли бы поделиться опытом в развитии ОЭЗ, так как там подобные проекты начали реализовывать раньше края. Врио губернатора края Виктор Томенко подтвердил и заинтересованность края в экономическом взаимодействии, отметив, что между территориями действует соглашение о взаимодействии до 2020 года.

Пока добраться на Алтай из Татарстана прямым рейсом можно только через город Барнаул (Алтайский край) - это около 300 км до Горного Алтая. Как сообщалось ранее, в сентябре 2017 года Минниханов и экс-губернатор края Александр Карлин провели встречу, на которой договорились об организации рейсов между двумя регионами. Туризм - фактически основная отрасль для Республики Алтай, в которой проживает около 230 тыс. человек, турпоток в регионе - около 2 млн гостей в год.