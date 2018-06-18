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Медведев проведет заседание президиума Совета по приоритетным проектам

Экономика и бизнес
18 июня, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В заседании примут участие министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, а также помощник президента Андрей Белоусов

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров, не уточнив тему совещания.

В заседании примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры, заместители Максим Акимов, Алексей Гордеев, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Трутнев, Константин Чуйченко, помощник президента РФ Андрей Белоусов, федеральные министры, руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов.

Это заседание президиума Совета будет первым после формирования в мае нового состава правительства. Среди направлений стратегического развития - здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода, экология.

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Голодец, Ольга Юрьевна Трутнев, Юрий Петрович Шувалов, Игорь Иванович Белоусов, Андрей Рэмович Мутко, Виталий Леонтьевич Козак, Дмитрий Николаевич Акимов, Максим Алексеевич Силуанов, Антон Германович Гордеев, Алексей Васильевич Голикова, Татьяна Алексеевна Медведев, Дмитрий Анатольевич Чуйченко, Константин Анатольевич
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