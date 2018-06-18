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Google инвестирует $550 млн в китайский гигант электронной коммерции JD.com

Экономика и бизнес
18 июня, 12:53 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 18, июня. /ТАСС

Американская компания получит 27,1 млн обыкновенных акций JD.com

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ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Google инвестирует $550 млн в китайский гигант электронной коммерции JD.com, сообщила в понедельник китайская компания.

Согласно условиям сделки, Google получит 27,1 млн обыкновенных акций китайской компании.

"Партнерство с Google открывает широкий спектр возможностей для предоставления потребителям по всему миру высококлассного сервиса розничного шоппинга", - заявил директор по стратегическим вопросам JD.com Цзяньвэнь Ляо, чьи слова приводит сообщение. "Эта сделка - важный шаг на пути к модернизации всего мирового ретейла", - заявил менеджер.

Компании намерены совместно исследовать рынок розничной торговли: "Взаимодействие сторон будет основано на преимуществах JD.com в области логистики и технологических разработках Google". JD.com также "планирует запустить продажу некоторых товаров через Google Shopping (сервис Google для поиска продуктов по онлайн магазинам и сравнения цен между различными предложениями - прим. ТАСС)".

JD.com была основана в 1998 году и считается одним из крупнейших продавцов в китайском интернете по модели B2C (business-to-consumer, "бизнес для потребителя") по объему транзакций.

Американская Google была основана в 1998 году. В октябре 2015 года реорганизована в международный конгломерат Alphabet. Специализируется на разработках в сфере интернет-поиска, облачных вычислениях и рекламных технологиях.

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