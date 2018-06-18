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Песков: противодействие ряда стран "Северному потоку - 2" противоречит нормам конкуренции

Экономика и бизнес
18 июня, 12:21 UTC+3

Пресс-секретарь президента России отметил, что проект не имеет политической подоплеки

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток-2" носит чисто коммерческий, а не политический характер, и попытки противодействия его реализации идут в нарушение норм свободной конкуренции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Украины Петра Порошенко создать группу в Евросоюзе, которая должна остановить данный проект.

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Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

Песков напомнил, что "Северный поток-2" - это крупный международный проект, который призван внести вклад в обеспечение энергобезопасности Европы и в реализации которого Россия тесно взаимодействует с Германией и рядом других стран, чьи компании участвуют в проекте. "Мы знаем, что некоторые страны выражают свое несогласие. Но это проект исключительно коммерческий, он не имеет политической подоплеки, и каким-то образом противодействовать реализации этого проекта было бы нарушением принципов и норм свободной конкуренции", - сказал представитель Кремля.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд. Ввод в строй "Северного потока-2" намечен на конец 2019 года. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

В Германии и Финляндии компания Nord Stream 2 AG также уже получила полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода.

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