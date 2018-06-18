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Прямое авиасообщение впервые свяжет Крым и Дальний Восток

Экономика и бизнес
18 июня, 13:06 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 18, июня. /ТАСС

Перелеты будут осуществляться один раз в неделю

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Российская авиакомпания Nordwind со вторника приступит к выполнению прямых перелетов из Крыма в центр Дальневосточного федерального округа - Хабаровск. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

"Из аэропорта Симферополь открываются прямые рейсы на Дальний Восток. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Симферополя в 13:40 и прибытием в Хабаровск в 05:10 (время местное)", - говорится в сообщении. Будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200.

В весенне-летнем сезоне 2018 года в симферопольском аэропорту авиакомпания Nordwind является перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью из аэропорта Симферополь. Рейсы выполняются по 27 внутрироссийским направлениям.

Как сообщалось, с 16 апреля 2018 года все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта Симферополь, который способен обслуживать 3 625 пассажиров в час. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек.

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