Прямое авиасообщение впервые свяжет Крым и Дальний Восток

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Российская авиакомпания Nordwind со вторника приступит к выполнению прямых перелетов из Крыма в центр Дальневосточного федерального округа - Хабаровск. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба международного аэропорта Симферополь.

"Из аэропорта Симферополь открываются прямые рейсы на Дальний Восток. Перелеты будут выполняться один раз в неделю по вторникам с вылетом из Симферополя в 13:40 и прибытием в Хабаровск в 05:10 (время местное)", - говорится в сообщении. Будут задействованы широкофюзеляжные самолеты Boeing 777-200.

В весенне-летнем сезоне 2018 года в симферопольском аэропорту авиакомпания Nordwind является перевозчиком с самой широкой маршрутной сетью из аэропорта Симферополь. Рейсы выполняются по 27 внутрироссийским направлениям.

Как сообщалось, с 16 апреля 2018 года все рейсы на прилет и на вылет производятся в новом терминале аэропорта Симферополь, который способен обслуживать 3 625 пассажиров в час. В год новый аэровокзальный комплекс способен обслуживать 6,5 млн человек.