Эксперты: спрос на грузоперевозки по Транссибу и БАМу опережает их развитие

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Увеличение к 2024 году пропускной способности восточного полигона РЖД - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, о котором идет речь в подписанном президентом майском указе, даст импульс к развитию экономики Сибири и Дальнего Востока. Однако потребность в грузоперевозках к этому времени будет более чем в полтора раза выше запланированных к 2024 году за счет развития горнорудной промышленности и роста экспорта, считают опрошенные ТАСС представители федеральных, региональных органов власти и эксперты.

7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди задач документа - увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году в 1,5 раза, до 180 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В то же время, власти восточных регионов ожидают, что модернизация железных дорог приведет к появлению первого железнодорожного моста на границе России и Китая, увеличению мощностей портов в Хабаровском крае, развитию угледобывающих предприятий Кемеровской области, Якутии, Хакасии. О том, что еще может дать модернизация железных дорог Дальнему Востоку, - в материале ТАСС.

Растущий спрос

Активное развитие железнодорожной инфраструктуры восточного полигона РЖД началось с 2013 года. Действующий сегодня проект ставит задачу увеличения к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн, сегодня этот показатель составляет 100 млн тонн. Подписанный в мае президентом России указ определяет новую цель - рост пропускной способности до 180 млн тонн.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов напомнил ТАСС, что в развитии БАМа и Транссиба заинтересована не только Россия, но и азиатские страны, которым железнодорожные магистрали дают возможность доставлять товары в Европу и обратно. "В реконструкцию БАМа и Транссиба будут вложено более 1 трлн рублей. И это средства не только на рельсы и запчасти, это в первую очередь заработная плата для работников, которые трудятся на различных участках. Мы прекрасно понимаем, что развитие такой транспортной артерии станет хорошим импульсом и для изменения качества жизни на территориях, где она проходит", - добавил министр.

Необходимость увеличения мощностей железной дороги восточные регионы поддерживают. "На сегодняшний день лимиты пропускных способностей Дальневосточной железной дороги уже на пределе. Дорога не успевает осваивать весь объем предъявляемого к перевозке груза, о чем свидетельствуют возросшие размеры оставленных от движения поездов не только в границах дороги, но и на всем восточном полигоне", - пояснили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

Однако, по словам заведующего лабораторией междисциплинарных исследований и партнерства Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаила Холоши, лимита в 180 млн тонн в год к 2024 году может уже не хватить. "Это высокий темп развития, но экономике его уже недостаточно. Спрос экономики на перевозки по восточному направлению не просто растет, а ускоряется, и к 2025 году его ежегодный уровень может превысить 300 млн тонн", - отметил Холоша.

Уголь для Азии

В повышении пропускной способности БАМа и Транссиба особенно заинтересованы угледобывающие компании Сибири и Дальнего Востока, которые все чаще заключают договоры о поставках топлива с предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона. "По предварительным оценкам, угольные компании могли бы увеличить отгрузку в восточном направлении на 20-30%", - сказали в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в 2017 году угледобывающие компании Кузбасса отгрузили свыше 48 млн тонн угля в направлении дальневосточных портов и сухопутных погранпереходов, к 2028 году компании намерены отгружать уже до 127 млн тонн.

При этом в ближайшее десятилетие в услугах железнодорожных перевозок будут нуждаться не только угольщики из регионов, по которым проходит Транссиб, но и из соседних с ними. Как сообщил ТАСС глава Хакасии Виктор Зимин, регион планирует к 2025 году увеличить объем добычи угля с нынешних 23 млн до 40 млн тонн, а из-за сложностей с вывозом продукции предприятия несут убытки уже сейчас.

"Мы уже два года говорим: мы коллапс вам устроим, у нас очень большой прирост угля. Я знаю, что железнодорожники вкладываются. Мы каждый раз сверяем, как говорят, часы, смотрим на одну и ту же карту, но темпы нужны другие", - отметил Зимин.

В пресс-службе якутской угледобывающей компании "Колмар" (якорный резидент ТОР "Южная Якутия") добавили, что реконструкция БАМа позволит предприятию реализовать планы по увеличению добычи сырья - соглашение компании с РЖД предусматривает увеличение объемов перевозок угля к 2022 году более чем вдвое, до 22 млн тонн в год году против 10 млн тонн сейчас.

Новые станции и мосты

Модернизация восточного полигона РЖД в первую очередь коснется конкретных участков магистралей, которые становятся "узкими местами" и сдерживают движение поездов. По информации заместителя гендиректора Сибирской угольной энергетической компании Дениса Илатовского, сейчас такими участками, где поезда не могут ходить достаточно быстро, являются подходы к тихоокеанским портам Ванино и Находка, участок Иркутск - Слюдянка, а также несколько участков на БАМе.

Главный инженер Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Рябов рассказал ТАСС, что в рамках модернизации инфраструктуры железной дороги на востоке страны с 2013 по 2017 года освоено 119,5 млрд рублей, что в том числе позволило реконструировать 24 станции и один разъезд, построить две новые станции, 17 разъездов, уложить 1,5 тыс. км пути. "В 2018 году в рамках проекта модернизации предстоит ввести 38 объектов", - сказал Рябов, отметив, что на эти цели планируется выделить около 44,4 млн рублей.

Один из самых масштабных проектов на Дальнем Востоке - это строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. Мост над Амуром длиной 2,2 км свяжет село Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) с китайским городом Тунцзян. Губернатор ЕАО Александр Левинталь сообщил ТАСС, что работы по стыковке российской и китайской частей моста запланированы на начало осени, к концу года мост планируют сдать. Реализация этого проекта позволит, в частности, экспортировать в Китай ежегодно 8,3 млн тонн железнорудного концентрата.

Другой проект - строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш, часть которой пройдет через пролив Невельского, что позволит соединить остров Сахалин с материком.

Порты и погранпереходы

Развитие железной дороги должно сопровождаться и развитием портов, отмечает Михаил Холоша. По его словам, с 2008 по 2017 годы выгрузка в дальневосточных портах России возросла почти в два раза - до 122,2 млн тонн, но это далеко не предел. Перспективным проектом в свете строительства железнодорожной линии через пролив Невельского на Сахалин он считает создание глубоководных портов на острове.

По словам министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергея Ивашкина, модернизация железных дорог будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и дальнейшего развития всего Ванино - Советско-Гаванского транспортного узла. Ранее глава региона Вячеслав Шпорт сообщал ТАСС, что порты Ванино и Советская Гавань, формирующие этот транспортный хаб, в перспективе должны связать Транссиб и БАМ с Северным морским путем. Объем вложений в их модернизацию оценивается почти в 90 млрд рублей.

Объемы грузов, поставляемых на восток, растут не только в портах, но и на сухопутных погранпереходах. По данным ДВФУ, с 2008 по 2017 годы их совокупная стоимость выросла почти вдвое - до 14,7 млрд рублей. Задачи по модернизации погранпереходов включены, среди прочего, в перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 2018-2025 годы, подписанный в начале мая премьер-министром Дмитрием Медведевым. Именно для экспорта сибирского зерна в КНР еще в 2015 году объявили о строительстве первого зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск.