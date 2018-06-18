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Эксперты: спрос на грузоперевозки по Транссибу и БАМу опережает их развитие

Экономика и бизнес
18 июня, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

В расширении пропускной способности железнодорожных магистралей заинтересованы не только российские регионы, но и азиатские страны

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Увеличение к 2024 году пропускной способности восточного полигона РЖД - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, о котором идет речь в подписанном президентом майском указе, даст импульс к развитию экономики Сибири и Дальнего Востока. Однако потребность в грузоперевозках к этому времени будет более чем в полтора раза выше запланированных к 2024 году за счет развития горнорудной промышленности и роста экспорта, считают опрошенные ТАСС представители федеральных, региональных органов власти и эксперты.

7 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Среди задач документа - увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей к 2024 году в 1,5 раза, до 180 млн тонн. Для достижения этой цели правительству поручено разработать и до 1 октября 2018 года утвердить комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В то же время, власти восточных регионов ожидают, что модернизация железных дорог приведет к появлению первого железнодорожного моста на границе России и Китая, увеличению мощностей портов в Хабаровском крае, развитию угледобывающих предприятий Кемеровской области, Якутии, Хакасии. О том, что еще может дать модернизация железных дорог Дальнему Востоку, - в материале ТАСС.

Растущий спрос

Активное развитие железнодорожной инфраструктуры восточного полигона РЖД началось с 2013 года. Действующий сегодня проект ставит задачу увеличения к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн, сегодня этот показатель составляет 100 млн тонн. Подписанный в мае президентом России указ определяет новую цель - рост пропускной способности до 180 млн тонн.

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов напомнил ТАСС, что в развитии БАМа и Транссиба заинтересована не только Россия, но и азиатские страны, которым железнодорожные магистрали дают возможность доставлять товары в Европу и обратно. "В реконструкцию БАМа и Транссиба будут вложено более 1 трлн рублей. И это средства не только на рельсы и запчасти, это в первую очередь заработная плата для работников, которые трудятся на различных участках. Мы прекрасно понимаем, что развитие такой транспортной артерии станет хорошим импульсом и для изменения качества жизни на территориях, где она проходит", - добавил министр.

Необходимость увеличения мощностей железной дороги восточные регионы поддерживают. "На сегодняшний день лимиты пропускных способностей Дальневосточной железной дороги уже на пределе. Дорога не успевает осваивать весь объем предъявляемого к перевозке груза, о чем свидетельствуют возросшие размеры оставленных от движения поездов не только в границах дороги, но и на всем восточном полигоне", - пояснили ТАСС в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Приморского края.

Однако, по словам заведующего лабораторией междисциплинарных исследований и партнерства Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Михаила Холоши, лимита в 180 млн тонн в год к 2024 году может уже не хватить. "Это высокий темп развития, но экономике его уже недостаточно. Спрос экономики на перевозки по восточному направлению не просто растет, а ускоряется, и к 2025 году его ежегодный уровень может превысить 300 млн тонн", - отметил Холоша.

Уголь для Азии

В повышении пропускной способности БАМа и Транссиба особенно заинтересованы угледобывающие компании Сибири и Дальнего Востока, которые все чаще заключают договоры о поставках топлива с предприятиями Азиатско-Тихоокеанского региона. "По предварительным оценкам, угольные компании могли бы увеличить отгрузку в восточном направлении на 20-30%", - сказали в департаменте угольной промышленности администрации Кемеровской области.

В ведомстве пояснили, что в 2017 году угледобывающие компании Кузбасса отгрузили свыше 48 млн тонн угля в направлении дальневосточных портов и сухопутных погранпереходов, к 2028 году компании намерены отгружать уже до 127 млн тонн.

При этом в ближайшее десятилетие в услугах железнодорожных перевозок будут нуждаться не только угольщики из регионов, по которым проходит Транссиб, но и из соседних с ними. Как сообщил ТАСС глава Хакасии Виктор Зимин, регион планирует к 2025 году увеличить объем добычи угля с нынешних 23 млн до 40 млн тонн, а из-за сложностей с вывозом продукции предприятия несут убытки уже сейчас.

"Мы уже два года говорим: мы коллапс вам устроим, у нас очень большой прирост угля. Я знаю, что железнодорожники вкладываются. Мы каждый раз сверяем, как говорят, часы, смотрим на одну и ту же карту, но темпы нужны другие", - отметил Зимин.

В пресс-службе якутской угледобывающей компании "Колмар" (якорный резидент ТОР "Южная Якутия") добавили, что реконструкция БАМа позволит предприятию реализовать планы по увеличению добычи сырья - соглашение компании с РЖД предусматривает увеличение объемов перевозок угля к 2022 году более чем вдвое, до 22 млн тонн в год году против 10 млн тонн сейчас.

Новые станции и мосты

Модернизация восточного полигона РЖД в первую очередь коснется конкретных участков магистралей, которые становятся "узкими местами" и сдерживают движение поездов. По информации заместителя гендиректора Сибирской угольной энергетической компании Дениса Илатовского, сейчас такими участками, где поезда не могут ходить достаточно быстро, являются подходы к тихоокеанским портам Ванино и Находка, участок Иркутск - Слюдянка, а также несколько участков на БАМе.

Главный инженер Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Сергей Рябов рассказал ТАСС, что в рамках модернизации инфраструктуры железной дороги на востоке страны с 2013 по 2017 года освоено 119,5 млрд рублей, что в том числе позволило реконструировать 24 станции и один разъезд, построить две новые станции, 17 разъездов, уложить 1,5 тыс. км пути. "В 2018 году в рамках проекта модернизации предстоит ввести 38 объектов", - сказал Рябов, отметив, что на эти цели планируется выделить около 44,4 млн рублей.

Один из самых масштабных проектов на Дальнем Востоке - это строительство первого железнодорожного моста между Россией и Китаем. Мост над Амуром длиной 2,2 км свяжет село Нижнеленинское в Еврейской автономной области (ЕАО) с китайским городом Тунцзян. Губернатор ЕАО Александр Левинталь сообщил ТАСС, что работы по стыковке российской и китайской частей моста запланированы на начало осени, к концу года мост планируют сдать. Реализация этого проекта позволит, в частности, экспортировать в Китай ежегодно 8,3 млн тонн железнорудного концентрата.

Другой проект - строительство железнодорожной линии Селихин - Ныш, часть которой пройдет через пролив Невельского, что позволит соединить остров Сахалин с материком.

Порты и погранпереходы

Развитие железной дороги должно сопровождаться и развитием портов, отмечает Михаил Холоша. По его словам, с 2008 по 2017 годы выгрузка в дальневосточных портах России возросла почти в два раза - до 122,2 млн тонн, но это далеко не предел. Перспективным проектом в свете строительства железнодорожной линии через пролив Невельского на Сахалин он считает создание глубоководных портов на острове.

По словам министра промышленности и транспорта Хабаровского края Сергея Ивашкина, модернизация железных дорог будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности и дальнейшего развития всего Ванино - Советско-Гаванского транспортного узла. Ранее глава региона Вячеслав Шпорт сообщал ТАСС, что порты Ванино и Советская Гавань, формирующие этот транспортный хаб, в перспективе должны связать Транссиб и БАМ с Северным морским путем. Объем вложений в их модернизацию оценивается почти в 90 млрд рублей.

Объемы грузов, поставляемых на восток, растут не только в портах, но и на сухопутных погранпереходах. По данным ДВФУ, с 2008 по 2017 годы их совокупная стоимость выросла почти вдвое - до 14,7 млрд рублей. Задачи по модернизации погранпереходов включены, среди прочего, в перечень мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края на 2018-2025 годы, подписанный в начале мая премьер-министром Дмитрием Медведевым. Именно для экспорта сибирского зерна в КНР еще в 2015 году объявили о строительстве первого зернового железнодорожного терминала на крупнейшем российско-китайском погранпереходе в поселке Забайкальск.

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Темы
Якутия Хакасия Хабаровский край Забайкальский край Сахалинская область Кемеровская область Еврейская автономная область
Персоны
Зимин, Виктор Михайлович Шпорт, Вячеслав Иванович Путин, Владимир Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич Левинталь, Александр Борисович Козлов, Александр Александрович
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