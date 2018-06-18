Минфин рассчитывает, что Госдума примет закон о таможенном регулировании в весеннюю сессию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минфин рассчитывает, что Госдума примет новый закон о таможенном регулировании, который основан на требованиях Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в весеннюю сессию - до 30 июля, сообщил журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Я надеюсь, мы будем очень просить об этом. Нам нужно уже правовое поле урегулировать окончательно", - сказал он.

Новый закон о таможенном регулировании в России, основанный на Таможенном кодексе ЕАЭС, был внесен в Госдуму в мае. Основные изменения, которые вносятся по сравнению с действующим законодательством, - это возможность предоставлять в таможенные органы информацию о ввозимых товарах на английском языке, также в нем существенно расширен перечень случаев, в которых юридические лица освобождаются от уплаты таможенных пошлин, и содержится множество других положений, которые существенно упрощают процедуры для участников внешнеэкономической деятельности - производителей товаров и посредников.

Единый таможенный кодекс для стран, которые входят в ЕАЭС, вступил в силу с 1 января текущего года. В ЕАЭС в настоящее время входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия.