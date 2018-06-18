Совфед просит продолжить распределять между регионами 1% от налога на прибыль до 2021 года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Совет Федерации просит правительство продлить до 2021 года норму о распределении 1% от прибыли организаций между бюджетами регионов. Об этом говорится в проекте постановления Совфеда "О мерах правительства РФ по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года".

Совет федерации просит учесть эту рекомендацию при подготовке бюджета на 2019 год. Базовая ставка налога на прибыль в РФ составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, где был собран налог. С 2017 года РФ увеличила перечисление этого сбора в федеральный бюджет до 3% с 2%. При этом дополнительный 1% распределяется между регионами.

"Продлить до 2021 года зачисление в федеральный бюджет суммы налога на прибыль организаций, исчисленной по ставки 3%, в целях последующего распределения одного процентного пункта указанного налога между бюджетами субъектов РФ", - говорится в документе.