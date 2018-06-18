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ЦБ обнаружил признаки вывода активов в трех лишившихся лицензий банках

Экономика и бизнес
18 июня, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Речь идет о кредитных организациях Сибирский банк реконструкции и развития, "Кредит Экспресс" и Лайтбанк

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Банк России обнаружил признаки хищения имущества и сокрытия операций по выводу активов в Сибирском банке реконструкции и развития (СБРР), банке "Кредит Экспресс" и Лайтбанке, говорится в сообщениях регулятора. Все эти организации ранее были лишены лицензий на осуществление банковской деятельности.

В частности, временная администрация по управлению СБРР выявила в банке операции по замене ликвидных активов на менее ликвидные, ущерб по которым превысил 750 млн рублей.

Ущерб от подозрительных операций, проведенных экс-руководством банка "Кредит Экспресс" и Лайтбанка, в ЦБ не уточнили. Однако в Лайтбанке была обнаружена недостача денежных средств на общую сумму более 144 млн рублей, а также отсутствие оригиналов кредитных договоров на 15 млн рублей.

Кроме того, в ЦБ оценили размер отрицательного капитала банка "Кредит Экспресс": его обязательства превысили стоимость активов на 917 млн рублей. "Дыра" в капитале "Лайтбанка" составила 407 млн рублей. Ранее Банк России также приводил сведения о финансовом состоянии СБРР - "дыра" в его капитале оценивалась в 1,97 млрд рублей.

По итогам обследования банков регулятор направил информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, в Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ.

Банк России отозвал лицензию у СБРР 6 февраля 2018 года, у банка "Кредит Экспресс" - 15 марта, Лайтбанка - 29 марта. На момент отзыва лицензий кредитные организации по объему активов занимали 322-е место, 372-е место и 425-е место в банковской системе РФ соответственно.

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