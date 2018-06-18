В России стал доступен сервис YouTube Music

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube объявил о запуске в России стримингового сервиса для прослушивания музыки YouTube Music. Как говорится в официальном блоге Google, в сервисе доступны эксклюзивный контент, плейлисты, рекомендации, а также "умный поиск".

Пользователь бесплатной версии сервиса YouTube Music может слушать музыку с рекламой, также предусмотрена платная подписка YouTube Music Premium (без рекламы, с возможностью фонового прослушивания и скачивания контента). Кроме того, в России запущена платная подписка YouTube Premium (прежнее название YouTube Red), которая также предусматривает отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в YouTube, так и в YouTube Music.

Глобальный запуск YouTube Music корпорация анонсировала в середине мая. С 22 мая сервис стал доступен в США и в нескольких других стран.

В компании не дают прогнозов относительно числа пользователей сервиса в России и потенциальной выручки на российском рынке.

На российском рынке прослушивания музыки уже есть популярные сервисы. Среди них - сервис для потокового прослушивания музыки "Яндекс.Музыка", разработанный "Яндексом". Функция поиска и воспроизведения музыки есть у крупнейшей в России соцсети "ВКонтакте" - как в собственном приложении соцсети, так и в рамках отдельного стримингового приложения Boom.