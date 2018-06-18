"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Адвокаты "Нафтогаза" оспорили остановку решения суда по контракту с "Газпромом" в Апелляционном суде Свеа. Если процесс затянется на два года, то украинская компания потребует вернуть ей в качестве компенсации уже $3 млрд, а не $2,56 млрд. Об этом говорится в документах судебной инстанции, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

"Нафтогаз" начал процедуры взыскания в нескольких судах Европы, - пишут представители "Нафтогаза" в своей 40-страничной апелляции. - Если решение арбитража будет приостановлено на протяжении всего процесса, который может занять до двух лет, требования "Нафтогаза" составят около $3 млрд".

При этом "Нафтогаз" утверждает, что "Газпром" таким образом получает два года на реструктуризацию своей деятельности "во избежание выплат и принудительного исполнения, из-за размера выплат компания может предпринять далеко идущие меры по предотвращению платежей".

"Причины, по которым решение арбитражного суда не может быть исполнено, отсутствуют. "Нафтогаз" просит, чтобы апелляционный суд передумал и изменил свой вердикт о приостановке исполнения решения арбитража. Запрос "Нафтогаза" должен быть рассмотрен оперативно", - требуют адвокаты "Нафтогаза", которые опасаются затягивания рассмотрения дела.

В четверг, 14 июня, российский газовый холдинг сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Нафтогаз" со своей стороны утверждает, что это решение означает, что дальнейшие действия украинской стороны по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены, но оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, зачтенных решением арбитра в качестве компенсации украинской компании.