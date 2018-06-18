Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.06:
$ 63.48
€ 73.48
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года

Экономика и бизнес
18 июня, 19:34 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 18, июня. /ТАСС

Украинская компания просит, чтобы апелляционный суд передумал и изменил свой вердикт о приостановке исполнения решения арбитража

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Адвокаты "Нафтогаза" оспорили остановку решения суда по контракту с "Газпромом" в Апелляционном суде Свеа. Если процесс затянется на два года, то украинская компания потребует вернуть ей в качестве компенсации уже $3 млрд, а не $2,56 млрд. Об этом говорится в документах судебной инстанции, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.

Смотрите также

Международный арбитражный спор "Газпрома" и "Нафтогаза Украины". Досье

"Нафтогаз" начал процедуры взыскания в нескольких судах Европы, - пишут представители "Нафтогаза" в своей 40-страничной апелляции. - Если решение арбитража будет приостановлено на протяжении всего процесса, который может занять до двух лет, требования "Нафтогаза" составят около $3 млрд".

При этом "Нафтогаз" утверждает, что "Газпром" таким образом получает два года на реструктуризацию своей деятельности "во избежание выплат и принудительного исполнения, из-за размера выплат компания может предпринять далеко идущие меры по предотвращению платежей".

"Причины, по которым решение арбитражного суда не может быть исполнено, отсутствуют. "Нафтогаз" просит, чтобы апелляционный суд передумал и изменил свой вердикт о приостановке исполнения решения арбитража. Запрос "Нафтогаза" должен быть рассмотрен оперативно", - требуют адвокаты "Нафтогаза", которые опасаются затягивания рассмотрения дела.

В четверг, 14 июня, российский газовый холдинг сообщил, что Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) 13 июня удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины. Ходатайство было подано "Газпромом" 7 июня 2018 года в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и попытками "Нафтогаза" до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

"Нафтогаз" со своей стороны утверждает, что это решение означает, что дальнейшие действия украинской стороны по процедуре взыскания $2,6 млрд с "Газпрома" временно приостановлены, но оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд, зачтенных решением арбитра в качестве компенсации украинской компании.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовый конфликт России и Украины
Страны
Россия Швеция Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: говорить о позиции Путина по повышению пенсионного возраста пока рано
2
Трамп распорядился преобразовать космические силы в отдельный вид войск
3
Зачем нужно отказываться от балльной пенсионной системы
4
В Совфеде считают отказ от балльной системы пенсий нецелесообразным при высокой инфляции
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Михаил Боярский считает правильным решение повысить пенсионный возраст
7
"Нафтогаз" рассчитывает получить от "Газпрома" $3 млрд, если процесс затянется на два года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости