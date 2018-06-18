Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС планируют создать в Ульяновске в 2019 году

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют создать в Ульяновске в 2019 году, сообщил в понедельник журналистам в кулуарах II Семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Мы в следующем году планируем открытие здесь [в Ульяновске] молодежного инкубатора стран БРИКС. Это будет первый в России молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС", - сказал он.

По словам Красноруцкого, в учреждении будут заниматься проектами в сфере сельского хозяйства, образования, предпринимательства.

II Семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС проходит в Ульяновске с 17 по 21 июня. В нем участвуют более 50 начинающих политиков, общественных деятелей, предпринимателей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По итогам семинара будет разработан перечень предложений к очередному саммиту глав государств БРИКС и молодежному саммиту БРИКС, которые состоятся в этом году в ЮАР.