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Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС планируют создать в Ульяновске в 2019 году

Экономика и бизнес
18 июня, 21:14 UTC+3 УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСК 18, июня. /ТАСС

В учреждении будут заниматься проектами в сфере сельского хозяйства, образования, предпринимательства

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УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) планируют создать в Ульяновске в 2019 году, сообщил в понедельник журналистам в кулуарах II Семинара-совещания молодых лидеров стран БРИКС председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"Мы в следующем году планируем открытие здесь [в Ульяновске] молодежного инкубатора стран БРИКС. Это будет первый в России молодежный бизнес-инкубатор стран БРИКС", - сказал он.

По словам Красноруцкого, в учреждении будут заниматься проектами в сфере сельского хозяйства, образования, предпринимательства.

II Семинар-совещание молодых лидеров стран БРИКС проходит в Ульяновске с 17 по 21 июня. В нем участвуют более 50 начинающих политиков, общественных деятелей, предпринимателей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По итогам семинара будет разработан перечень предложений к очередному саммиту глав государств БРИКС и молодежному саммиту БРИКС, которые состоятся в этом году в ЮАР.

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