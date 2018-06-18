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Северная Осетия подготовит предложения по борьбе с занижением кадастровой стоимости земель

Экономика и бизнес
18 июня, 23:03 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 18, июня. /ТАСС

Занижение кадастровой стоимости земель лишает бюджеты муниципалитетов необходимых для решения социальных вопросов доходов, отметили в пресс-службе правительства республики

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ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Северной Осетии готовят законодательные инициативы для противодействия практике снижения кадастровой стоимости за землю для их рассмотрения в Госдуме, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Для того чтобы эффективно противодействовать практике снижения кадастровой стоимости за землю, готовятся соответствующие законодательные инициативы для их последующего рассмотрения и принятия в Государственной думе", - говорится в сообщении.

Факты занижения кадастровой стоимости земель приводят к сокращению арендных платежей и единого сельскохозяйственного налога. В итоге бюджеты муниципальных образований лишаются необходимых для решения социальных вопросов доходов.

К примеру, по данным пресс-службы, по итогам прошлого года бюджет Моздокского района не получил более 100 млн рублей. Кадастровая стоимость была занижена на 31 тыс. гектаров земель.

"Арендаторы, которые через судебные органы занижали кадастровую стоимость земель, умудрялись еще и получать за счет бюджетных средств различные формы поддержки. Теперь мы прекратим оказывать такую поддержку и направим финансовую помощь только тем пользователям земель, которые добросовестно работают и пополняют бюджет", - сказал глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, слова которого приводит пресс-служба.

Как сообщалось, в 2016 году недоимка по налогам в местные бюджеты оценивалась в 510 млн рублей, в том числе по налогу на доходы физических лиц 52 млн рублей, по единому сельхозналогу 5 млн рублей, по земельному налогу 167,5 млн рублей.

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