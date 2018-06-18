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Эрдоган сообщил, что Турция намерена построить третью АЭС в стране

Экономика и бизнес
18 июня, 23:39 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 18, июня. /ТАСС

По словам турецкого лидера, станция "Аккую" сможет покрыть только 10% потребности страны в энергии

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АНКАРА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что Анкара намерена построить третью атомную электростанцию в стране. Об этом, как сообщает Anadolu, лидер сообщил в ходе общения с молодежью.

"Мы не ограничимся одним лишь проектом "Аккую". Мы также построим третью атомную электростанцию. "Аккую" сможет покрыть 10% нашей потребности в энергии. После запуска "Синоп" (проект второй АЭС в Турции - прим. ТАСС) [при помощи атомной энергии] мы сможем удовлетворить еще больше наших энергетических потребностей", - сказал Эрдоган.

По словам президента, Турция также "будет строить собственные АЭС".

В настоящее время в Мерсине на берегу Средиземного моря идет строительство первой в республике атомной электростанции "Аккую", которую строит российская госкорпорация "Росатом". Церемония начала строительства первого блока состоялась в апреле, в ней принимали участие президенты двух стран Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Ожидается, что первый блок будет введен в эксплуатацию к 100-летию Турецкой Республики в 2023 году.

Вторую атомную электростанцию Анкара собирается построить в городе Синоп на севере страны на побережье Черного моря. По данным газеты Sabah, строительством объекта будет заниматься французско-японский консорциум. Стоимость проекта оценивается в $22-25 млрд.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Путин, Владимир Владимирович
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