Более 20 представителей заводов Азербайджана планируют посетить ИННОПРОМ в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Более 20 представителей предприятий машиностроения Азербайджана планируют посетить международную промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Об этом сообщил в понедельник ТАСС генеральный консул Азербайджана в Екатеринбурге Ильгар Искендеров.

"Планируется, что на ИННОПРОМ приедет делегация из порядка 20-25 представителей предприятий и заводов направления машиностроения. Это наш крупный бизнес, планируется, что это будут директора этих заводов", - сказал он.

Искендеров добавил, что у представителей будут проходить встречи, на которых поднимутся вопросы взаимного развития заводов. "Наши заводы сотрудничают со многими предприятиями, и, скорее всего, будут ставиться вопросы взаимного развития предприятии по повышению квалификации кадров, обмену опытом, технологическому развитию и дальнейшим разработкам", - отметил он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". В этом году страной-партнером ИННОПРОМ является Республика Корея.