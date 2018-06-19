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Акции ZTE рухнули на 23% на фоне разрастания торговой войны между США и Китаем

Экономика и бизнес
19 июня, 6:14 UTC+3 ГОНКОНГ /СЯНГАН/ 19, июня. /ТАСС

Сообщается также, что индекс Гонконгской фондовой биржи упал на 2%

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ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 19 июня. /ТАСС/. Крупнейшее за последние дни падение котировок акций произошло во вторник на Гонконгской фондовой бирже на фоне разрастания торговой войны между США и Китаем. Индекс Hang Seng за первый час торгов сократился на 659 пунктов (2,17%). Этот индикатор упал ниже психологически важного для инвесторов уровня в 30 тыс. пунктов - до отметки 29650.

На 23% подешевели бумаги китайской компании ZTE. Сенат Конгресса США в понедельник заблокировал соглашение вашингтонской администрации с этим телекоммуникационным гигантом, который ранее согласился выплатить властям Соединенных Штатов крупный штраф за допущенные нарушения в обмен на снятие запрета на ведение бизнеса в США.

Среди аутсайдеров торгов также оказался пекинский международный аэропорт "Шоуду", чьи акции обрушились на 24,15%. Потери несут держатели бумаг, связанных с сырьевым, финансовым, производственным секторами. На 6,2% ухудшились позиции российского производителя алюминия "Русал".

Негативной динамикой также охвачены фондовые площадки материкового Китая. Главные индексы бирж Шанхая и Шэньчжэня к этому часу сократились на 2-2,7%.

Обеспокоенность инвесторов вызвал новый виток торговой войны между США и Китаем. Президент Дональд Трамп поручил в понедельник подготовить список китайских товаров на сумму $200 млрд для возможного последующего введения дополнительных пошлин в размере 10%. В пятницу лидер США объявил о решении ввести с 6 июля таможенные сборы в размере 25% на ввозимые из Китая в США товары, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд. Минкоммерции Китая назвало пошлины США шантажом и обещало адекватно на них ответить.

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