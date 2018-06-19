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CNBC: Маск заявил, что один из сотрудников Tesla занимался саботажем

Экономика и бизнес
19 июня, 6:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июня. /ТАСС

Сообщается, что компания проводит расследование и пытается выяснить, вступал ли работник в сговор с каким-либо конкурентом

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Илон Маск

Илон Маск

© AP Photo/Evan Vucci, File

ТАСС, 19 июня. Глава американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил подчиненным, что один из сотрудников компании занимался саботажем, а также незаконно распространял конфиденциальную коммерческую информацию. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNBC.

В ее распоряжении оказался текст электронного письма, которое Маск разослал сотрудникам Tesla. В нем он утверждает, что один из работников занимался "масштабным саботажем" на производстве. По словам главы компании, этот неназванный сотрудник без разрешения вносил некие изменения в компьютерный код операционной системы, установленной на сборочных машинах, а также передавал конфиденциальную информацию Tesla третьей стороне.

Как отметил Маск, указанного сотрудника допросили. В настоящий момент Tesla проводит расследование и пытается выяснить, были ли у него сообщники, а также мог ли он вступить в сговор с какой-либо компанией-конкурентом.

"Полный масштаб его действий пока не ясен, однако то, в чем он к настоящему моменту сознался, звучит довольно плохо", - приводит CNBC выдержки из письма. Как сообщил Маск, данный сотрудник в качестве объяснения своих действий заявил о недовольстве тем фактом, что его не повышали в должности.

В отдельном письме Маск также рассказал о том, что в воскресенье в сборочном цеху Tesla случился небольшой пожар, из-за чего производство автомобилей пришлось остановить на несколько часов. Он не исключил, что в данном случае речь может идти о случайном инциденте, однако призвал сотрудников быть бдительными.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния).

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