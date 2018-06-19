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В перечень крупных проектов с государственным участием вошли 19 новых пунктов

Экономика и бизнес
19 июня, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В документе кабмина отмечается, что реестр дополнен с учетом результатов мониторинга реализации объектов

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился актуализировать перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных, которые финансируются в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния. Документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением перечень актуализирован с учетом результатов мониторинга их реализации. Также в перечень включены 19 проектов, которые соответствуют установленным критериям отбора", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

В частности, в перечень вошли проекты по строительству и реконструкции участков дорог М-8 "Холмогоры", М-5 "Урал", М-10 "Скандинавия", М-4 "Дон", Центральной кольцевой дороги Московской области, скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург и другие. Кроме того, предусмотрены и проекты по строительству и реконструкции портовой инфраструктуры в морском порту Калининград, высоковольтной линии 500 кВ Ростовская - Андреевская - Вышестеблиевская (Тамань), тоннельного водовода Южного берега Крыма.

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