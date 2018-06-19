Власти Адыгеи намерены привлечь бизнес для расширения парковых зон в Майкопе

МАЙКОП, 19 июня. /ТАСС/. Представителей бизнеса Адыгеи планируют привлечь для развития парковых территорий в Майкопе. Соответствующее поручение глава республики Мурат Кумпилов дал кабинету министров региона, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Для расширения парковых зон в Майкопе Мурат Кумпилов поручил активизировать работу по созданию нового места отдыха в районе Мэздах, привлекать бизнес к развитию данной лесопарковой территории", - уточнили в пресс-службе.

Кумпилов отметил необходимость стратегического подхода к формированию бюджета и развитию территорий. "Это касается и выполнения всех социальных обязательств перед населением, и строительства значимых объектов. Руководители каждого ведомства, муниципалитета должны понимать объемы строительства, строго соблюдать дорожные карты при реализации проектов и влиять на все процессы, связанные с эффективным и своевременным расходованием бюджетных средств", - заявил он.

По информации регионального правительства, благоустройство территорий в рамках реализации проекта по формированию современной комфортной городской среды находится на контроле у главы республики.