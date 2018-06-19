Медведев готов работать вместе со Счетной палатой во главе с Кудриным

ГОРКИ, 19 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным заявил, что правительство рассчитывает на взаимодействие с СП и готово работать вместе над новыми национальными проектами.

"Традиционно правительство активно взаимодействует со Счетной палатой как с очень важным контрольно-надзорным органом. Так было с вашими предшественниками, надеюсь, что такой же режим работы сохранится и с вашим участием. Тем более что поводов для взаимодействия очень много", - сказал Медведев на встрече в понедельник.

По его словам, это касается и работы в рамках реализации нацпроектов.

"Национальные проекты в настоящий момент у нас основаны на так называемом новом майском указе, где определены национальные цели развития и определены проекты или приоритеты, которыми должны заниматься все, и прежде всего правительство", - подчеркнул он.

"Рассчитываю на то, что мы сможем и по этому направлению обеспечить нужный уровень взаимодействия, для того чтобы избежать каких-либо проблем. А если какие-либо сложности возникают, просто для того, чтобы найти наиболее оптимальный способ их преодоления", - заявил Медведев.

"Еще раз хотел бы выразить пожелание и решимость работать вместе со Счетной палатой в этом направлении", - добавил премьер.

В свою очередь Кудрин заявил, что СП действительно оценивает результативность стратегических целей и государственных программ и добавил, что видит на этом отрезке работы хорошее поле для сотрудничества.

"Мы видим здесь ориентир, который можно использовать для того, чтобы нарастить как оценку, так и ответственность за выполнение определенных показателей, выполнимость тех задач, которые поставлены президентом", - заверил глава СП.

Кудрин также отметил, что СП может "помочь проводить те обследования, те проверки, которые покажут, что мешает в такой работе". "И действительно, нацеливание на конечный результат - наше одно из приоритетных направлений. Конечно, мы хотим проверки подвергнуть цифровизации, и в значительной степени использовать цифровой финансовый аудит. Мы будем менять меры и подходы к проверкам. Мы рискоориентированный подход также будем исповедовать. Борьба с коррупцией тоже записана в функции Счетной палаты", - добавил он.

Подготовка бюджета

Премьер-министр РФ также добавил, что на следующей неделе состоится заседание комиссии по бюджетным проектировкам. Премьер рассчитывает, что СП внесет вклад для более качественной подготовки бюджета на ближайшие три года.

В свою очередь Кудрин доложил об отчете исполнения бюджета за 2017 год. "Сегодня хочу вам доложить о результатах проверки - отчет исполнения бюджета 2017 года. Он в рамках документов при подготовке очередного трехлетнего бюджета должен быть рассмотрен правительством. И сейчас, буквально в эти дни, мы разослали во все министерства результаты проверки, в том числе и соответствующие предписания", - сказал Кудрин.

По его словам, Счетная палата рассчитывает, что они будут рассмотрены до нового цикла проектирования бюджета, а предложения будут учтены. "Могу сказать, что 138 документов направлено по каждому министерству и ведомству в правительство. Мы хотели бы, чтобы до начала нового цикла проекта бюджета они были рассмотрены в установленном порядке, и те замечания, те предложения, которые выражены сотрудниками Счетной палаты, чтобы были учтены", - отметил Кудрин.

Он добавил, что такая работа позволит подготовить трехлетний бюджет на следующий период качественнее. "Должен сказать, что это в том числе включает те шаги, которые связаны с административными какими-то нарушениями. И в этой связи мы тоже будем реагировать. Но в результате, я думаю, что это поможет подготовить очередной трехлетний бюджет более качественно", - сказал глава Счетной палаты.

"Давайте этим займемся, тем более что уже на следующей неделе состоится комиссия по бюджетным проектировкам. Вы отлично сами знаете бюджетный цикл, как он устроен. Надеюсь, что и Счетная палата действительно внесет свою лепту в то, чтобы мы смогли подготовить качественный бюджет на ближайшую трехлетку, ну и посмотрели на итоги работы за предыдущий период", - согласился Медведев.