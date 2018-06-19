"Ведомости": ВТБ обсуждает создание СП с Alibaba

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк ВТБ и китайская интернет-площадка Alibaba обсуждают создание совместного предприятия, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к участникам переговоров.

Один из собеседников газеты рассказал, что обсуждение ведется уже несколько месяцев.

ВТБ партнерство с Alibaba интересно и как финансовая инвестиция в растущий проект, и как возможность предоставлять финансовые услуги продавцам, которые торгуют через Alibaba, объясняет другой собеседник "Ведомостей".

Для китайской компании партнерство с ВТБ дало бы страховку от рисков при обнулении в России порога беспошлинного ввоза из-за рубежа покупок, совершенных онлайн.

Представитель Alibaba в России отказался комментировать возможность создания СП с российским банком. В пресс-службе ВТБ "Ведомостям" заявили, что банк не ведет переговоров с Alibaba.

Около двух лет назад переговоры о СП в России Alibaba вела со Сбербанком, но стороны не договорились о принципах работы и контроле над предприятием. В апреле Сбербанк закрыл сделку на паритетных условиях с "Яндексом".