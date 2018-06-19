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Дума приняла закон об увеличении финансирования партий, участвующих в выборах президента

Экономика и бизнес
19 июня, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Согласно законопроекту, госфинансирование партий, чьи кандидаты набрали на выборах президента 3% и более, увеличивается с 20 рублей до 125 за каждый голос

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым предлагается увеличить государственное финансирование партий, чьи кандидаты на выборах главы государства набрали 3% и более, с 20 рублей до 152 рублей за каждый голос. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в декабре прошлого года лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и впоследствии поддержан руководителями всех думских фракций.

В соответствии с действующим законодательством партии, чьи списки на выборах в Госдуму набрали не менее 3%, получают в течение следующих пяти лет госфинансирование в размере 152 рублей за голос. При этом для партий, которые выдвигают своих кандидатов на президентские выборы, госфинансирование составляет 20 рублей за голос, если кандидат набрал более 3%.

Новым законом госфинансирование увеличивается с 20 рублей до 152 рублей за каждый голос избирателей. Вместе с тем сохраняется условие, что для получения этих средств зарегистрированный от партии кандидат должен получить по результатам выборов не менее 3% голосов избирателей.

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