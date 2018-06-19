Reuters: группа "Сафмар" может приобрести Media Markt в РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Немецкая группа Ceconomy в течение нескольких дней может заключить сделку по продаже своего бизнеса в России, сети супермаркетов бытовой техники и электроники Media Markt, группе "Сафмар". Как сообщает сегодня агентство Reuters, в результате сделки Ceconomy может получить 15% долю в "М.Видео".

По данным источников агентства, Ceconomy рассматривает возможность увеличения капитала примерно на 10% для финансирования сделки.

В "М.Видео" не стали комментировать ТАСС данную информацию.

В конце апреля входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" закрыл сделку по покупке 100% ритейлера "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей. Юридически объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.