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Reuters: группа "Сафмар" может приобрести Media Markt в РФ

Экономика и бизнес
19 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

В результате сделки компания Ceconomy может получить 15% долю в "М.Видео"

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Немецкая группа Ceconomy в течение нескольких дней может заключить сделку по продаже своего бизнеса в России, сети супермаркетов бытовой техники и электроники Media Markt, группе "Сафмар". Как сообщает сегодня агентство Reuters, в результате сделки Ceconomy может получить 15% долю в "М.Видео".

По данным источников агентства, Ceconomy рассматривает возможность увеличения капитала примерно на 10% для финансирования сделки.

В "М.Видео" не стали комментировать ТАСС данную информацию.

В конце апреля входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева продавец электроники и бытовой техники "М.Видео" закрыл сделку по покупке 100% ритейлера "Эльдорадо" за 45,5 млрд рублей. Юридически объединение "М.Видео" и "Эльдорадо" завершится до конца первого квартала 2019 года. После объединения оба бренда будут сохранены. При этом под управлением объединенной компании окажется 831 магазин в 200 крупнейших городах России.

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