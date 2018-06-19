Госдума приняла во втором чтении законопроект о реорганизации "Почты России"

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Госдума в втором чтении приняла законопроект с учетом поправок о реорганизации "Почты России", который предусматривает переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Финальное чтение законопроекта назначено на 21 июня.

"По сравнению с первоначальной редакцией приведены в соответствие с Федеральным законом "О почтовой связи" положения законопроекта, касающиеся терминологии и принципов деятельности общества, обеспечена согласованность предлагаемых процедур с отраслевым законодательством, скорректирован порядок оформления имущественных прав создаваемого общества", - сообщил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Так, в текст законопроекта включена поправка о возможности представителей Совета Федерации и депутатов Госдумы предлагать правительству по одной кандидатуре от органа власти для включения в совет директоров госоператора. Кроме того, общероссийский профсоюз также может предложить правительству свою кандидатуру для совета директоров.

Согласно обновленному тексту законопроекта, предусмотрено, что датой принятия решения о реорганизации "Почты России" является 1 октября 2018 года.

История законопроекта

Предыдущий законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, но так и не был утвержден. Законопроектом предусматривается, что 100% "Почты России" будет принадлежать Российской Федерации. Доработанный законопроект не распространяется на ФГУП "Почта Крыма".

Законопроект о реорганизации "Почты России" предполагает, что имущество ФГУП перейдет в имущество акционерного общества. Сейчас за предприятием зарегистрировано около 95% имущества, что позволяет начать процесс акционирования.

Законопроект, подготовленный в апреле группой депутатов Госдумы, также разработан с целью "комплексного совершенствования системы оказания услуг почтовой связи на территории РФ, основанного на принципах равной доступности для всех категорий граждан и обеспечения высокого качества предоставляемых сервисов".

Согласно документу, одним из ключевых принципов нового законопроекта станет регулирование социально-трудовых отношений внутри общества. Так, реорганизация "не является основанием для расторжения трудовых договоров с работниками". Более того, законопроект не допускает сокращение численности и штаба сотрудников "Почты России".

Изменения также затрагивают и деятельность совета директоров. Так, предусматривается, что общее руководство деятельностью "Почты России" будет осуществлять совет директоров. Его состав будет определять правительство РФ. При этом число членов совета директоров не должно превышать 11 человек, а срок их полномочий - 5 лет.

Генеральный директор почтового оператора будет входить в состав совета по должности, однако не сможет занимать пост председателя совета директоров. Члены совета директоров "Почты России", кроме генерального директора, не могут находиться в трудовых отношениях с обществом.

Совет директоров принимает решение о назначении или отставке генерального директора "Почты России". Генеральный директор может занимать свой пост не более пяти лет.