Минэнерго отмечает существенный прирост торгов нефтепродуктами на бирже

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэнерго РФ отмечает, что с начала лета объем торгов моторным топливом на рынке существенно вырос по сравнению с показателями на конец мая. Об этом сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин, выступая на заседании комитета Совета Федерации.

"Мы видим с 30 мая существенный прирост торгов на бирже, он там тоже измеряется более 20%. Мы ежедневно [мониторим]. В некоторых случаях там ниже прошлого года, но он [объем торгов] существенно вырос по сравнению с ситуацией на конец мая. И, как было сказано, это привело к резкому снижению биржевого индекса", - сказал Сорокин.

Он напомнил, что решению о направить дополнительный объем моторного топлива на биржу для стабилизации ситуации на рынке бензина и дизельного топлива способствовали совещания у вица-премьера Дмитрия Козака, в Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Говоря о причинах резкого роста цен на автомобильное топливо в России, помимо геополитических и макроэкономических причин, Минэнерго и ФАС называют снижение объемов продажи моторного топлива на бирже.

"Безусловно, есть множество факторов, и снижение объемов предложения на бирже. Но в первую очередь было вызвано экономическими предпосылками", - сказал Сорокин.

Сорокин также заявил, что ситуация на рынке моторного топлива в России даже после стабилизации цен на бензин и дизельное топливо по-прежнему остается тяжелой и требует постоянного мониторинга.

"Мы видим улучшение существенное положения, но оно по-прежнему тяжелое, потому что маржа АЗС независимых по-прежнему низкая, поэтому нам еще предстоит работать и мониторить ситуацию", - сказал он.

При этом замглавы ведомства отметил, что принятых мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке моторного топлива достаточно для удержания цен в пределах инфляции в долгосрочной

"Мер принимаемых должно быть достаточно, чтобы удержать рост цен в перспективе в пределах инфляции, чтобы это было не голословно и чтобы мы не оставляли ситуацию на самотек", - сказал он.

"Во-первых, в ежедневном режиме происходит мониторинг и поставок товара на биржу и на внутренний рынок, и цен в ежедневном режиме, более того, компании сами, будучи социально ответственными, проводят мониторинг и участвуют в нем активно", - добавил Сорокин.